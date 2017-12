Fernando Baiano troca Fla pela Alemanha O atacante Fernando Baiano é mais um jogador a deixar o Campeonato Brasileiro para atuar no exterior. Ele deixou o Flamengo para defender o Wolfsburgo, da Alemanha. O supervisor de futebol do Flamengo, Paulo Angione, informou que havia uma cláusula no contrato do atleta que, caso aparecesse uma proposta após o dia 30 de junho, ele poderia se transferir. Na sexta-feira, o empresário Marcel Figer ligou para avisar que estava negociando Fernando Baiano com um clube da primeira divisão da Alemanha. "Não tinha como evitar. O Figer exerceu o direito estipulado no contrato e o Flamengo nada recebeu pelo negócio", revelou Angione.