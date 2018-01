Fernando Baiano vai para o Málaga O São Caetano acaba de perder mais um jogador para esta temporada: o atacante Fernando Baiano. Ele foi liberado, por apenas 30 mil euros, para acertar contrato de cinco meses com o Málaga, da Espanha. Já viajou para a Europa, assinou contrato e pode estrear no final de semana. O jogador vai receber 250 mil euros por este período em que jogará ao lado de outro brasileiro, Amoroso. Parte do atestado liberatório de Baiano pertence a um fundo de investimento e parte também pertence ao Corinthians, clube que o revelou. A transação foi fechada pelo empresário Juan Figger, com livre trânsito no futebol espanhol. A negociação, porém, foi questionada pelo empresário Márcio Ferreira, que tem uma empresa de recursos humanos na capital paulista. Ele alega ter em mãos uma autorização do jogador para negociá-lo até o dia 31 de janeiro. Segundo Ferreira, o negócio estava sendo feito através de Hans Lamberz, agente Fifa alemão. Em princípio, eles tinham uma proposta do Cordoba, da segunda divisão, que foi recusado pelo atacante, mas depois tratavam diretamente com a direção do Málaga. A direção do escritório de Juan Figger, em São Paulo, confirmou a transação e sua total legalidade. Ressalva que tanto "os clubes envolvidos, o Corinthians, o Rentitas do Uruguai e o fundo de investimento, desconhecem qualquer acordo prévio ou contato das pessoas citadas. Fernando Baiano mantém um contrato de exclusividade com este fundo de investimento e não poderia assinar qualquer tipo de autorização."