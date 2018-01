Fernando Baiano vive dia de herói O atacante Fernando Baiano teve um dia de herói no Flamengo nesta quinta-feira. Autor dos dois gols que garantiram a vitória rubro-negra contra o Bangu, pelo Campeonato Estadual, o jogador, ao contrário do meia Lopes, já caiu nas graças da torcida. "Cheguei sem prometer nada e o trabalho está aparecendo. Fico feliz com o carinho do torcedor e espero melhorar ainda mais", afirmou Fernando Baiano. Ele também disse que o clássico contra o Botafogo, no domingo, será o mais importante da sua vida. O jogador frisou que o Flamengo não pode entrar desatento na partida como aconteceu contra o Fluminense. Já Lopes, sente o contrário do companheiro. Contratado como primeiro reforço rubro-negro para a temporada 2003, o jogador sofreu um estiramento muscular durante a pré-temporada e ficou ausente dos gramados. Estreou contra o Fluminense e decepcionou. Na partida com o Bangu, voltou a atuar mal e acabou sofrendo nova contusão. Uma luxação no ombro direito vai afastá-lo do convívio com a bola por cerca de 10 dias.