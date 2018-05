Fernando Bob sofre lesão muscular e desfalca o Inter por 3 semanas

Fernando Bob é titular absoluto e deve perder três das partidas mais importantes do Inter neste início de ano. Não disputa o clássico contra o Grêmio, dia 6 de março, válido pelo Gauchão e pela Copa Sul-Minas-Rio, e não enfrenta dois dos líderes do Estadual: Juventude e São Paul-RS.

O Inter é só o quinto colocado da fase de classificação do Gaúcho, com 11 pontos, um a menos do que o Grêmio. São José (16), Juventude (16) e São Paulo (15) aparecem à frente, muito perto da classificação às quartas de final.

Diante do Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi, a tendência é que o técnico Argel escale Fabinho ao lado de Rodrigo Dourado no meio-campo. O Inter vem de derrota para o Veranópolis, por 2 a 1, em casa, na quarta, e busca a recuperação.