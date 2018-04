Fernando Diniz deixa comando do Audax após dois anos e meio Fernando Diniz não é mais o técnico do Audax. Depois de dois anos e meio à frente do clube, o treinador anunciou a saída do clube da Grande São Paulo. Agora, a diretoria corre para procurar um novo treinador para a disputa da Copa Paulista, que começa no dia 19 de julho.