Fernando Diniz desfalca Flu domingo O técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, ganhou um problema na escalação para o clássico contra o Vasco, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. O meia Fernando Diniz recebeu o quinto cartão amarelo na partida contra o Guarani e não poderá atuar. O treinador não sabe se escalará o meia Paulo Isidoro ou o atacante Bismarck. "Preveni o Fernando antes da partida, mas acho que ele não merecia o cartão. Este foi um dos muitos erros do árbitro contra a gente", reclamou Oswaldo, se referindo ao árbitro Wilson de Souza Mendonça. Já o jogador, preferiu mostrar que confia nos companheiros. "Infelizmente, não poderei jogar o clássico contra o Vasco, mas tenho certeza que o time dará conta do recado." O meia Yan, que passou por uma cirurgia no segundo semestre do ano passado, continua em recuperação fazendo um trabalho de reforço muscular. A previsão é a de que ele volte a treinar com bola em seis semanas.