Fernando Diniz não deve mais jogar no Fla A passagem do meia Fernando Diniz pelo Flamengo não foi muito feliz. O jogador só conseguiu atuar em 11 jogos ao longo do ano e marcou um gol. As constantes contusões atrapalharam o desempenho do atleta. Recentemente, ele sofrera uma contratura. Nesta sexta-feira, porém, o médico do clube, Álvaro Chaves, revelou que a lesão se agravou por causa de um movimento brusco que Fernando fez ao carregar o filho. ?Ele sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa e acredito que não terá mais condições de jogo este ano", disse o médico. Como o contrato do jogador termina no dia 31 de dezembro, a tendência é a de que não haja a renovação e ele seja dispensando no início de 2004.