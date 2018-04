Fernando Diniz reforça o Cruzeiro O Cruzeiro anunciou no início da tarde de hoje a contratação do atacante Fernando Diniz, que estava no futebol árabe. O jogador acertou um contrato com o clube mineiro até dezembro deste ano, com opção de renovação por mais um ano. Como o atleta é dono de seus direitos econômicos e federativos, o Cruzeiro ficará responsável apenas pelo pagamento de seus salários. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Fernando Diniz será apresentado na manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa II. O jogador, de 30 anos, revelado pelo Juventus, já teve passagens pelo Flamengo, Palmeiras, Guarani, Paraná, Fluminense, Corinthians e Ponte Preta.