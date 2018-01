Fernando Diniz se apresenta ao Fla O meia Fernando Diniz se apresentou hoje ao Flamengo. O jogador fica no clube até o fim do ano e foi envolvido em uma troca-empréstimo por Lopes. Feliz com a transferência, disse estar pronto para entrar em campo e já ajudar seu novo time no próximo domingo, contra o Tricolor, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. "É uma grande oportunidade. O Flamengo é o clube de maior tradição do Brasil e a negociação foi muito boa para mim", afirmou Fernando Diniz, contratado a pedido do técnico Nelsinho Baptista. "Trabalhei com ele no Corinthians e conheço seu estilo." O jogador, porém, só poderá ser utilizado no Brasileiro porque, na Copa do Brasil, atuou pelo Fluminense. Ígor - A diretoria do Flamengo anunciou hoje a contratação do meia Ígor, de 23 anos, que estava no Rio Branco de Americana. O jogador assinou contrato por dois anos e se apresenta amanhã ao técnico Nelsinho. Foi o próprio treinador quem indicou o atleta.