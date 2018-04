Fernando diz que está no Flamengo para compor elenco Primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2010, o volante Fernando chegou ao clube da Gávea com um discurso humilde. Mais conhecido por ser irmão de Carlos Alberto, ele elogiou os companheiros, disse acreditar que a disputa por uma vaga no meio-de-campo será acirrada e, por isso, ainda não se vê como titular.