Fernando é operado, mas deve assinar com o São Paulo O volante Fernando, de 20 anos, irmão do ex-corintiano Carlos Alberto, não escapou de uma cirurgia no joelho esquerdo. Nesta quinta-feira de manhã, o jogador revelado pelo Fluminense foi operado pela equipe do médico Rene Abdalla, no Hospital do Coração. De acordo com o superintendente de Futebol, Marco Aurélio Cunha, Fernando tinha ?uma lesão de cartilagem (menisco).? O atleta deve iniciar fisioterapia no Reffis, do CT da Barra Funda, nos próximos dias. A previsão de retorno é de três meses. Durante a recuperação, a diretoria são-paulina pretende acertar a contratação do atleta, que já recebeu o aval do técnico Muricy Ramalho. ?É um atleta jovem, com boa qualidade. É grande a possibilidade dele ficar aqui?, garante Cunha. Fernando chega para amenizar as recentes baixas que o setor sofreu após a conquista do tetracampeonato brasileiro. Além da ?saída? de Mineiro, Ramalho retornou para o Santo André após o fim de seu empréstimo e Richarlyson ficará cerca de três meses de molho por conta da cirurgia que sofreu no braço em razão do acidente automobilístico no fim do ano. Com tantas baixas, o único especialista que restou foi Josué.