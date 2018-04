Fernando Gago volta à Argentina e reforça o Vélez Sem espaço no Valencia, o volante Fernando Gago, da seleção argentina, acertou nesta quinta-feira o seu empréstimo para o Velez Sarsfield, para ser um dos principais nomes do campeonato local e da Copa Libertadores. Ele fica no clube, porém, apenas por seis meses, voltando ao Mestalla em julho.