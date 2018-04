Fernando Prass revela ansiedade por estreia no Palmeiras

"Mesmo com 34 anos, sempre dá uma ansiedade. A gente fica pensando no encontro com os torcedores e em fazer uma grande partida para começar com o pé direito. Mais do que ter uma boa atuação, espero que o Palmeiras consiga os três pontos. Respeitamos todos os adversários, mas é sempre importante começar vencendo. O ânimo e a confiança aumentam logo de cara", comentou o goleiro.

O jogador, anunciado pelo Palmeiras há mais de um mês, fez a pré-temporada completa na Academia de Futebol e acredita que o time começa o ano pronto para fazer um bom papel. "Nossos trabalhos foram excelentes. Conversamos bastante, tanto aqui nos treinos quanto na concentração. O Gilson (Kleina) citou as diferenças das duas competições que vamos disputar (Paulistão e Copa Libertadores), mas mesmo com um elenco reduzido, cobrou uma equipe bastante competitiva. Por tudo o que foi feito, tenho certeza que podemos iniciar bem a competição."