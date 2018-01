Fernando próximo de renovar com o Fla O zagueiro Fernando está próximo de renovar contrato com o Flamengo por mais uma temporada, segundo afirmou nesta terça-feira o colaborador do futebol do clube, Kléber Leite. Ele acertou todos os detalhes com o empresário do jogador, Cláudio Guadagno, segunda-feira à noite, e resta apenas a assinatura do atleta para que a negociação esteja totalmente concluída. A permanência de Fernando, porém, não inviabiliza a contratação de outro defensor: Fabiano Eller, que vestiu a camisa rubro-negra em 2004. A diretoria do Flamengo aguarda apenas a liberação do jogador por parte do Trabzonspor, da Turquia, clube pelo qual Eller atua, para anunciá-lo oficialmente. O salário dele, inclusive, já foi acertado.