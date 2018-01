Fernando renova com o Palmeiras Depois de perder Felipe e Alex, que deixaram o clube, a diretoria palmeirense conseguiu manter um jogador que também quase deixou o Palestra Itália nas últimas semanas. O volante Fernando renovou, nesta sexta-feira, contrato por mais um ano. O atleta vinha sendo bastante assediado pelo Internacional-RS, mas preferiu permanecer em São Paulo. "Sempre tive a intenção de ficar", comentou. "A renovação de meu contrato é uma prova de que idade não faz diferença." Apesar dos 34 anos, Fernando teve boas atuações no ano passado e no primeiro semestre de 2001 e passou a ser querido pelos torcedores por sua dedicação. Além da permanência de Fernando, a diretoria ganhou nesta sexta-feira outro motivo para comemora. A Fifa anunciou que pagará uma indenização de US$ 750 mil aos clubes que participariam do Mundial da Espanha, que começaria no fim do mês. O Departamento Jurídico do Palmeiras ameaçou, até, entrar na Justiça contra a entidade, alegando perdas e danos. Alegria de uns, tristeza de outros. Fábio Júnior está inconformado com sua situação. O atacante foi suspenso por um ano na Itália por uso de passaporte falso e quer mais esclarecimentos, o que não conseguiu até agora. Américo Faria, diretor de Futebol, disse que ainda não recebeu nenhum comunicado oficial. "Minha mãe viu na televisão que eu tinha sido suspenso pela Fifa e não poderia jogar no mundo todo e me ligou desesperada para saber se era verdade", contou ele. "Essa falta de informação é ruim e prejudicial." Mesmo assim, Fábio Júnior segue treinando normalmente e, domingo, viaja com a delegação para Serra Negra, onde o elenco continua a preparação para as competições do semestre. A estréia da camisa com a logomarca da Pirelli será no dia 14, em amistoso com o Etti Jundiaí. A primeira partida oficial do Palmeiras está marcada para o dia 24, contra o Universidad de Chile, em Santiago, pela Copa Mercosul.