Fernando Santos diz que renovação com Portugal foi simples: 'durante um café'

Depois de renovar contrato com a seleção de Portugal até a Eurocopa de 2020, o técnico Fernando Santos concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para comemorar a possibilidade de seguir no time que recentemente foi campeão europeu na França.

O treinador disse que o acerto com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, aconteceu sem problemas, de maneira informal. "Combinamos de nos encontrar no Algarve durante as férias. Sentamos para tomar um café e facilmente chegamos a um acordo", informou.

A relação de confiança entre os dois durante o trabalho nas Eliminatórias e depois durante a Eurocopa facilitou também o acerto. "Houve um momento que me marcou. Logo depois do jogo contra a Áustria (ainda pela primeira fase da Eurocopa), Fernando Gomes disse-me ao ouvido: ‘não te esqueças que conto contigo’. Foi importante porque naquele momento muitos desconfiavam, menos eu. Havia alguma desconfiança e ele transmitiu-me toda a confiança", comentou.

O lema para os próximos anos continua o mesmo: "Só temos uma palavra chave desde o primeiro dia, que é ganhar. E vamos lutar por isso", emendou.

O mandatário da entidade portuguesa também rasgou elogios ao treinador. "Desde muito cedo ficou claro que Fernando Santos é a pessoa certa para o cargo e a renovação começou a ser tratada antes da Eurocopa", afirmou. "No início de maio, tive a oportunidade de transmitir isso ao Fernando Santos", revelou.

Depois da conquista inédita da competição europeia, Fernando Santos chamou a atenção de diversos clubes. O Beijing Guoan, da China, clube onde atuam os brasileiros Ralf e Renato Augusto, ex-Corinthians, teria oferecido um contrato de dois anos no valor de 8 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões), quatro vezes mais do que ele recebia na seleção portuguesa antes da renovação.

No comando de Portugal desde 2014, Fernando Santos começou a carreira de treinador em 1987 com o Estoril, onde permaneceu por sete anos. Depois passou por Estrela Amadora e Porto para em seguida, em 2001, deixar o seu país pela primeira vez para trabalhar no futebol grego.

Trabalhou no AEK Atenas e Panathinaikos entre 2001 e 2003. Retornou para Portugal, onde treinou o Sporting Lisboa por uma temporada, quando recebeu novo convite do AEK. Em 2006 e 2007 dirigiu o Benfica e voltou mais uma vez para a Grécia. Trabalhou no PAOK entre 2007 e 2010 e recebeu o convite para treinar a seleção grega entre 2010 e 2014. Após a Copa no Brasil, foi convidado para substituir Paulo Bento, hoje técnico do Cruzeiro, no comando da seleção portuguesa.