Fernando Torres anuncia que deixará o Atlético de Madrid ao final da temporada

O centroavante Fernando Torres revelou nesta segunda-feira que deixará o Atlético de Madrid ao final da temporada. O jogador de 34 anos não deu detalhes sobre seu futuro e apenas justificou a saída por não ter tido oportunidades de entrar em campo sob o comando do técnico Diego Simeone.

"Não foi uma decisão fácil de ser tomada. Mas ao analisar as circunstâncias, foi o melhor que poderia fazer", disse. "Ainda não tenho outro clube. Não era o momento para procurar. Agora vou começar a ouvir as propostas", prosseguiu.

As declarações foram feitas durante um evento publicitário. Torres foi revelado pelo Atlético de Madrid em 2001 e fechou sua primeira passagem pelo clube em 2007, quando foi negociado com o Liverpool. No clube inglês, fez uma ótima temporada de estreia, quando terminou como artilheiro do Campeonato Inglês com 24 gols.

Em 2011 foi negociado com o Chelsea, onde conquistou os principais títulos da carreira dentro de um clube: a Liga dos Campeões na temporada 2011/2012 e a Liga Europa em 2012/2013. Torres também foi vice-campeão mundial em 2012 ao perder a decisão para o Corinthians.

O atacante espanhol em 2014 foi contratado pelo Milan, mas no mesmo ano foi emprestado ao Atlético de Madrid. Torres permaneceu por dois anos atuando por empréstimo no seu clube de formação e, em 2016, foi contratado em definitivo.

Pela Espanha, Torres foi fundamental na conquista da Eurocopa de 2008, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha na decisão. A taça encerrou um jejum de 44 anos sem títulos da sua seleção. Ele também esteve presente na conquista da Eurocopa de 2012 e também ergueu a taça da Copa do Mundo na África do Sul, em 2010.