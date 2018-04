Fernando Torres assina novo contrato com o Liverpool

O atacante Fernando Torres assinou nesta sexta-feira um novo contrato por quatro anos com o Liverpool. O jogador espanhol havia chegado a um acordo com o clube inglês em maio, mas não havia assinado o contrato porque foi para a África do Sul disputar a Copa das Confederações.

A oficialização do contrato aconteceu dois dias antes da estreia do Liverpool no Campeonato Inglês. No domingo, a equipe vai enfrentar o Tottenham.

Fernando Torres está no Liverpool desde julho de 2007 e tinha contrato até o fim da temporada 2012/2013. O novo acordo concede um aumento salarial ao atacante espanhol e inclui a opção de renovação por mais um ano.

O Liverpool pagou 20,3 milhões de libras (aproximadamente R$ 60,2 milhões) para tirá-lo do Atlético de Madrid. Em dois anos no time inglês, Torres marcou 50 gols em 84 partidas.