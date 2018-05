Fernando Torres brilha e marca duas vezes em sua despedida do Atlético de Madrid

Em dia marcado por despedidas no Atlético de Madrid, a de Fernando Torres, que já anunciou que deixará o time, e a do Campeonato Espanhol, o time madrilenho empatou com o Eibar por 2 a 2 no Wanda Metropolitano. Torres marcou os dois gols do Atlético e deu adeus em grande estilo, ainda que sem vitória.

+ Com homenagens e muita emoção, Buffon se despede da Juventus com vitória

+ Heynckes se despede do Bayern de Munique com homenagem em praça lotada

Ao final da partida, o telão do estádio exibiu imagens da carreira do jogador com a camisa do clube que o revelou para o futebol e pelo qual disse ser torcedor declarado desde criança. Em seguida, Torres, emocionado, recebeu uma moldura com uma camisa e foi homenageado pelo capitão Gabi, que fez um pequeno discurso enaltecendo a carreira do agora ex-companheiro de clube.

Torres estreou pelo Atlético em 2001 e jogou pelo clube de Madri até 2007, quando se transferiu para o Liverpool, onde viveu o melhor momento de sua carreira. Depois, foi vendido por cifras milionárias ao Chelsea, mas não teve tanto brilho pelo clube londrino. Ainda passou rapidamente pelo Milan antes de retornar ao Atlético no final de 2014. A América do Norte deve ser o destino do jogador.

Sua única conquista pela equipe de Madri veio na última quarta-feira, com a vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha na final da Liga Europa. "Este era meu sonho de criança, conquistar um título com meu time de coração. Sinto uma felicidade difícil de explicar. É um orgulho pertencer a este grupo, que mudou a história do Atlético", disse o atacante após a conquista.

Em campo, a vitória não veio, mas o mais importante foram os dois gols de Fernando Torres, que deram brilho à ultima passagem do espanhol pelo Atlético, que fecha o torneio como vice-campeão, com 79 pontos. O Eibar marcou com Kike e Pena e termina a competição na zona intermediária, com 51 pontos.

Em partida que pouco valia, o Athletic Bilbao foi derrotado em casa por 1 a 0 para o Espanyol. David Lopez fez o único gol do jogo. O Bilbao fecha sua participação na competição na 16ª posição, com 43 pontos, a seis do Espanyol.