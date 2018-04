Fernando Torres diz que retorna ao Atlético de Madrid para ser feliz

Recém-contratado pelo Atlético de Madrid, o atacante Fernando Torres declarou nesta segunda-feira que acertou o retorno ao clube onde iniciou a sua carreira profissional com a intenção de reencontrar a felicidade, tentando esquecer a apagada passagem pelo Milan, que o contratou após a Copa do Mundo deste ano, time em que marcou apenas um gol.

"Eu estou indo para o Atlético em busca da minha felicidade. Quando era criança, meu sonho era jogar pelo Atlético e consegui. Voltar agora é fazer com que um outro sonho seja alcançado. Eu fui muito bem em outras equipes, mas como o Atleti não há nenhum", disse Torres em entrevista coletiva nesta segunda-feira em Dubai.

O novo reforço do Atlético de Madrid iniciou a sua carreira no clube, fez a sua estreia entre os profissionais em 2001, quando tinha apenas 17 anos, deixando o time em 2007, vendido ao Liverpool. Torres revelou que não pensou duas vezes quando surgiu a chance de voltar ao clube. "Apareceu o Atlético e não tive dúvidas", disse.

Com 91 gols marcados pelo Atlético de Madrid em 244 partidas na sua primeira passagem, Torres destacou que ele será um torcedor dentro de campo ao deixar uma mensagem aos fãs do atual campeão espanhol.

"Eles sabem que é minha casa e sabem que sinto a tristeza deles nas derrotas e também vivo com muito alegria os triunfos, salto do sofá como eles em seus sucessos Ninguém pode duvidar do que sinto por essa camisa novamente. Os fãs do Atleti sempre pedem que você deixe tudo em campo e garanto a vocês que vou dar tudo isso e mais", prometeu Torres.