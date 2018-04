Fernando Torres marca dois e Liverpool bate West Ham

O Liverpool contou com uma atuação inspirada do espanhol Fernando Torres para somar sua terceira vitória seguida no Campeonato Inglês neste sábado. Jogando fora de casa, em Londres, a equipe esteve por duas vezes à frente do West Ham no placar, mas cedeu o empate em ambas. No fim, precisou do segundo gol de Torres no jogo para decretar o triunfo por 3 a 2.

O resultado conquistado pela sexta rodada deixou o Liverpool provisoriamente na terceira posição, com 12 pontos. No entanto, atrás do líder Chelsea, que soma 15 e ainda joga neste domingo, estão mais quatro times com 12 pontos: Manchester United e City, Tottenham e Aston Villa. Destes, apenas o último já atuou na rodada. Já o West Ham tem apenas quatro pontos e aparece perto do rebaixamento.

Precisando da vitória para se aproximar dos líderes, o Liverpool abriu o placar ainda aos 20 minutos, em linda jogada de Torres. Ele avançou pelo lado esquerdo da área, gingou na frente da zaga, passou pelo marcação e tocou na saída do goleiro. Nove minutos depois, porém, o West Ham empatou. Carragher empurrou Cole dentro da área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Diamanti marcou.

Num primeiro tempo agitado, Kuyt ainda fez o segundo do Liverpool aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio de Benayoun, Gerrard cabeceou e o atacante tocou com o bico da chuteira para marcar. Bem no ataque mas desatento na defesa, o time visitante sofreu novo empate ainda na primeira etapa. Nos acréscimos, Cole fez de cabeça após cobrança de escanteio.

No segundo tempo em Londres, Torres decidiu o jogo aos 30 minutos. Num momento de pressão do Liverpool, Babel cruzou da direita e o espanhol subiu mais que a zaga para fazer 3 a 2. A cabeceada saiu certeira, sem chances de defesa para o goleiro do West Ham.

Ainda pela sexta rodada do Campeonato Inglês, o destaque fica por conta do clássico entre Manchester United e City, que jogam neste domingo, no Old Trafford. Já o líder Chelsea recebe o Tottenham, que também briga pelas primeiras posições.