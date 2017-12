Fernando Torres não considera a Espanha favorita ao título O atacante espanhol Fernando Torres disse, nesta quarta-feira, que a Espanha não é favorita para vencer a Copa, apesar do destacado início de campeonato, com duas vitórias sobre a Ucrânia e a Tunísia, e a garantia de presença nas oitavas-de-final. "Nós não somos favoritos. Os favoritos são os que já ganharam Mundiais e que têm mais experiência que nós. Estamos trabalhando bem e queremos continuar assim, mas não temos a pressão do favoritismo porque a Espanha nunca chegou a uma final e nunca ganhou uma Copa". Artilheiro da equipe espanhola na competição, com três gols, Torres acha que a Espanha tem um time confiável e com muita ambição, mas ainda pede cautela. "O importante é pensarmos apenas nas oitavas, e não nos projetarmos até Berlim". Para ele, o segredo do sucesso da Espanha, até o momento, é o fato de muitos jogadores se conhecerem de seleções da época de juniores. A Espanha lidera o grupo H, com seis pontos, e vai enfrentar a Arábia Saudita, que tem um ponto, pela última rodada da chave, nesta sexta-feira. No mesmo horário, a vice-líder Ucrânia, com três pontos, vai definir seu futuro na Copa contra a Tunísia, que também tem apenas um ponto.