Fernando vai à Gávea com camisa do Vasco Agora virou moda: o zagueiro Fernando, do Flamengo, apareceu no treino de hoje na Gávea com a camisa do Vasco nas mãos. A alegação do jogador foi a mesma utilizada ontem pelo meia Beto, do time vascaíno. "A camisa é minha e eu vou dar para quem quiser", disse. Na segunda-feira, um dia após o clássico em que o Vasco perdeu para o Rubro-Negro com um gol no fim, por 2 a 1, o meia Beto presenteou com duas camisas do rival, durante o treino do Vasco, dois amigos da Polícia Militar. Além disso, o atleta nem fez muito questão de disfarçar seu ato solidário. Hoje à noite, torcedores foram à Gávea para pedir a rescisão do contrato de Fernando. No entanto, o zagueiro estava tranqüilo com a repercussão do caso. "O presidente (Hélio Ferraz) sabe o que eu faço. Nasci aqui e sou identificado com o clube", alegou.