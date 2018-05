Fernando valoriza preparação em bom ano do Vasco

"Trabalhamos a pré-temporada inteira, estreamos com derrota no Estadual e vimos que tínhamos, que precisávamos nos preparar ainda mais. Foi o que fizemos e ao longo do ano mostramos que tínhamos uma equipe forte, um grupo com condições de ser campeão", avaliou Fernando.

A vitória contra o Juventude por 2 a 1, que garantiu o acesso ao Vasco, foi na opinião de Fernando a partida mais emocionante do ano. "Jamais vou esquecer da partida contra o Juventude. Foi ali, naquele jogo que garantimos o acesso à Primeira Divisão. No fim do jogo, minha memória voltou no tempo e lembrei do ano passado, daquele dia ruim que passamos e o acesso foi como um dever cumprido", completou.