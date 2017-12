Ferreira cobra mais empenho do Marília Jogadores, comissão técnica e dirigentes do Marília tinham a mesma opinião sobre o empate sem gols com o Botafogo, nesta terça-feira à noite, pelo quadrangular final da Série B. A opinião era unânime: faltou mais coragem, força ofensiva e determinação para buscar a vitória. O técnico Luiz Carlos Ferreira lamentou o empate. ?Numa decisão como esta é preciso acreditar sempre, ir em todas as bolas e buscar os gols de todas as maneiras. Infelizmente, não conseguimos fazer isso", comentou. ?Não tivemos capacidade para fazer o gol e jogamos fora do nosso ninho", completou, lembrando a diferença de se jogar longe de Marília, sem o incentivo da torcida. Ferreira reconheceu que o time não atuou bem, mas acha que o rendimento pode melhorar no próximo jogo contra o Palmeiras, sábado, em Marília, no estádio Bento de Abreu. O meia Juca achou que o time ficou muito na defesa, sem condições de chegar com força no ataque. ?Não tivemos chances para marcar.? Os dirigentes tinham até uma razão para explicar o fraco desempenho ofensivo do time. ?Jogar aqui não foi a mesma coisa. Nossos jogadores não sentiram a vibração de nossa torcida", disse o presidente, ainda inconformado com a perda do mando de campo por causa dos incidentes ocorridos diante do próprio time carioca, dia 21 de outubro, na segunda fase.