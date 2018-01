Ferreira convoca a torcida do Guarani O técnico do Guarani, Luiz Carlos Ferreira, pediu o apoio da torcida no jogo de sexta-feira, contra o Náutico, em Campinas, pela segunda rodada da segunda fase da Série B do Brasileiro. Seu otimismo é tanto que pediu à diretoria do clube para colocar uma faixa em cima das bilheterias do estádio Brinco de Ouro, assinada por ele próprio. "Bugrinos, acreditem: nós vamos classificar", diz a mensagem do técnico Luiz Carlos Ferreira. Este pacto com a torcida tem funcionado bem desde a fase anterior, quando o time de Campinas saiu da lanterna para a terceira posição. "E tem tudo para funcionar de novo", revelou Luiz Carlos Ferreira. Na prática, a torcida tem atendido ao apelo do técnico. Mais de seis mil ingressos foram vendidos antecipadamente e a expectativa é pela presença de 15 mil torcedores na partida de sexta-feira. Com relação ao time que perdeu para a Portuguesa, na primeira rodada, duas mudanças estão confirmadas. Na defesa, Paulão, de 20 anos, vai substituir a Andrei e João Leonardo, titular e reserva respectivamente, ambos machucados. E na lateral-esquerda, Mariano ganhou a vaga de Galego. A única dúvida está no ataque. Wágner treinou entre os reservas, mantendo o time com três volantes. Mas é mais provável que ele seja escalado e, assim, o Guarani jogue com três no ataque: Jonas, Edmilson e o próprio Wágner.