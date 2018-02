Ferreira deixa o Taubaté e dá lugar a Mauro Manica Ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-2, o Taubaté mudou mais uma vez de técnico. Luiz Carlos Ferreira não suportou a pressão no clube e decidiu entregar o cargo na madrugada desta quinta-feira. O seu substituto será Mauro Manica, que por várias vezes tirou o time de situações difíceis. Contratado para salvar o time do descenso, Ferreira não agradou à diretoria. As derrotas por goleada para Portuguesa Santista, por 4 a 0, e Mogi Mirim, por 5 a 0, e o empate em casa com o XV de Jaú, por 2 a 2, além do desgaste com alguns jogadores, culminaram na saída do treinador, que já recebeu a alcunha de "Rei do Acesso", pelas boas campanhas no futebol paulista. Após a 15.ª rodada, o Taubaté é vice-lanterna, com 13 pontos. Seu próximo compromisso será segunda-feira, em casa, diante do Atlético Sorocaba, que luta por uma vaga na fase final. Os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Série A-3.