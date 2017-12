Ferreira deve deixar comando do Santo André A diretoria do Santo André já pode correr atrás de outro treinador, porque o Sport Recife promete não medir esforços para levar o técnico Luiz Carlos Ferreira, conhecido como "Rei dos Acessos". Há três anos fora da elite nacional, o time pernambucano dá como certa a contratação de Ferreira que, no momento, se concentra apenas no jogo contra o Guarani, quarta-feira, no ABC, pela Copa do Brasil. Ferreira não quer falar do clube pernambucano, uma vez que espera passar à outra fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, pelas oitavas-de-finais, houve empate, por 1 a 1, em Campinas. Um empate sem gols garante o time do ABC na quarta fase. Neste domingo, os jogadores do Santo André iniciaram concentração na Estância Santa Filomena, em Jarinu. Se Ferreira se apresentar na Ilha do Retiro na próxima quinta-feira, já vai contar com dois novos atacantes: o artilheiro Robgol, ex-Santos, e Mendes, artilheiro do Campeonato Goiano. Por outro lado, ele terá que reanimar o grupo que passou vergonha ao s er goleado, por 7 a 1, pelo Marília.