Ferreira e Martins vão disputar presidência do Guarani

Estão definidos os candidatos à presidência do Guarani para as próximas eleições, que aconteceram no dia 15 de dezembro. O atual presidente Leonel Martins de Oliveira e o vereador Cid Ferreira, pela oposição, se apresentam como candidatos. Do lado da situação, Leonel tentou adiar ao máximo sua candidatura, mas, por falta de opções, aceitou o desafio. Ele está na presidência do clube desde o início 2006, de forma interina, com um mandato tampão, e pegou o Guarani cheio de problemas, administrado anteriormente por José Luiz Lourencetti. "Pegamos o clube em uma situação crítica e tentamos fazer o que podia ser feito. Infelizmente nem tudo o que planejamos deu certo", afirmou o dirigente. Sob sua presidência, o Guarani caiu no Paulistão e na Série B de 2006, subiu na Série A-2, e foi eliminado de forma precoce na Série C deste ano. A oposição promete muita força para tomar o poder do clube campineiro. Cid Ferreira, que foi vice na gestão de Lourencetti, conta com o apoio do ex-presidente Beto Zini. Com o slogan "Integração Bugrina", a oposição pretende dar um fim ao poder de Martins. "É uma responsabilidade muito grande, mas estou pronto para assumi-la. Disputei muitas eleições e ganhei quase todas. O Guarani tem que voltar a ser grande e temos propostas para isso", comentou. Ex-líder sindical, vereador em sua quarta legislatura, já participou da direção do clube. Segundo estimativas da atual diretoria, o Guarani tem cerca de 110 ações em execução, além de uma dívida estimada em torno de R$ 40 a 50 milhões. O clube conta com o Projeto Timemania para parcelar outro débito com órgãos federais em torno de R$ 50 milhões. O patrimônio do clube, porém, é estimado em R$ 200 milhões.