Ferreira entusiasmado com o Marília O técnico Luiz Carlos Ferreira assumiu o comando do Marília, nesta quarta-feira, apostando nos jogadores para ainda lutar pela conquista do Campeonato Paulista da Série A2. A partida final será disputada contra a Francana, domingo, às 18 horas, em Marília, e o time da casa precisa vencer por três gols de diferença, uma vez que perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. O campeão subirá automaticamente para a Série A1, enquanto o vice-campeão terá ainda a chance de acesso, mas antes terá de disputar a vaga num "rebolo" com a Portuguesa Santista, penúltima colocada na A1 nesta temporada. Ferreira chegou a Marília entusiasmado com a chance de conquistar mais um título na sua carreira. Ele substituiu Vágner Benazzi, demitido terça-feira. O curioso é que Ferreira, atual vice-campeão paulista da Série A1 pelo União São João, pode ser campeão da A2 em apenas um jogo. "É um desafio, porque o time da Francana é muito forte." Na Francana, após a convincente vitória em casa, existe um clima de total confiança e até mesmo de "já ganhou". Empresários da cidade estão fretando um jatinho para levar os jogadores até Marília, poupando-os do desgaste físico e facilitando o retorno à Franca para participar da festa com a torcida. A prefeitura municipal fretou dez ônibus para levar as torcidas organizadas e também alugou um telão para reunir, numa praça da cidade, perto de 30 mil torcedores. Eles acompanhariam o jogo pela televisão - a Rede TV vai mostrar o jogo ao vivo - e depois já participariam da festa da vitória. A Francana não participa da Primeira Divisão desde 1983.