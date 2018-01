Ferreira estréia no Marília contra Ceará A um empate da vaga à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília enfrentará o Ceará, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida também marcará a reestréia do técnico Luiz Carlos Ferreira no comando do time paulista. No início da semana, ele foi contratado para o lugar de Paulo Comelli, demitido. Embora tenha testado nos últimos treinamentos Galego, Alexandre Sales e Romualdo nos lugares de Bill, Juca e Camanducaia, respectivamente, Ferreira não deve mexer no time que venceu o Londrina (3 a 2), na rodada passada. O Marília tem 35 pontos, em sexto lugar, e sempre esteve entre os oito primeiros colocados da classificação. "Apesar de dependermos apenas de um empate, vamos jogar contra o Ceará atrás da vitória", disse o treinador, que resumiu em uma única frase como o Marília entrará em campo: "Técnica brasileira e obsessão argentina".