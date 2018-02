Ferreira livra o Paulista da queda Com uma goleada de 4 a 1 sobre o Mogi Mirim, o Paulista se livrou de disputar a Repescagem do Campeonato Paulista. De quebra ainda terminou em quarto lugar, com 10 pontos ganhos, um a mais que o Mogi, quinto colocado. O jogo foi realizado na tarde deste domingo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O jogo começou com os dos times se estudando dentro de campo e pouco se arriscando à frente. O primeiro a tomar iniciativa foi o Mogi Mirim, que tentava com Dênis. Mas quando o time de Mogi estava melhor, o Paulista aproveitou um contra-ataque e, aos 28 mi nutos, marcou com Alemão. No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, o zagueiro Danilo fez o segundo do Paulista. O Mogi Mirim voltou para o segundo tempo mais determinado e logo aos 30 segundos descontou com Joílson. O gol não abalou o Paulista. Aos 36 minutos veio o alívio para o time de Jundiaí. Julinho aproveitou a boa jogada de Mancini e fez o terceiro. Um minuto depois, novamente Danilo fez o quarto e deu números finais ao jogo. Ficha Técnica Paulista: Rafael; Tiago, Danilo e Umberto; Luís Paulo (Davi), Fábio Gomes, Alemão, Vágner Mancini e Julinho; Camanducaia (João Paulo) e Maurício (Léo). Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Mogi Mirim: Andre Luís; Bruno, Diego, Chicão e Maninho (Batista); Joilson, Márcio e Neto; Dênis (Marcelo) e Cris (Douglas). Técnico: Luís Carlos Winck. Gols: Alemão aos 25 e Danilo aos 44 minutos do primeiro tempo. Joilson a 1, Julinho aos 36 e Danilo ao 37 minutos do segundo tempo. Árbitro: Paulo Theophilo Bruno Pinto. Cartão Amarelo: Márcio, Anderson, Mancini, Camanducaia e João Paulo. Cartão vermelho: Diego e Douglas Local: Estádio Jaime Cintra