Ferreira renova com o Guarani até 2006 Apesar de ter uma proposta do futebol coreano, o técnico Luiz Carlos Ferreira renovou seu contrato com o Guarani. O novo vínculo, acertado verbalmente, vale até o final do Campeonato Paulista de 2006, em abril. O treinador se mostrou bastante satisfeito com o acerto, mas volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Temos sete jogos pela frente, que vamos encarar como decisões. Estou confiante que uma das vagas será do Guarani", prometeu. Nesta semana além do futebol coreano, ele recebeu uma proposta do Paysandu. Na terça-feira, chegaram o lateral-esquerdo Galego e o atacante Edmílson, ambos do Santo André. Este último já deve fazer sua estréia diante do União Barbarense, sábado, em Campinas. O atacante deve substituir Jonas, suspenso, pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto isso, nos bastidores, o vice-presidente Edson Torres segue conversando com empresários espanhóis a respeito de uma parceria. No próximo dia 8 de agosto, ele deve viajar para a Espanha para tentar finalizar o negócio, que vem sendo tratado como salvação do clube por envolver US$ 15 milhões em cinco anos.