Ferreira repensa escalação da Portuguesa Já que não deve mais contar com o zagueiro César e o volante Bruno na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Carlos Ferreira começa a repensar a escalação da Portuguesa para enfrentar o Joinville, sexta-feira, em Santa Catarina. Os dois jogadores entraram em atrito com os dirigentes da Ability Sports & Management - empresa que administra o futebol do clube, através do procurador Eli Castro, em razão de salários e encargos trabalhistas atrasados, e não aparecem no Canindé deste a última sexta-feira. Os dirigentes da Ability alegam que os atrasados devem ser acertados com a diretoria da Portuguesa, e que desde dezembro, quando assumiu o futebol do clube, os atletas receberam em dia. O fato é que dificilmente a dupla voltará a vestir a camisa da Portuguesa. Para a vaga de César, Acciolly deve ser o escolhido de Ferreira. Já Bruno não jogou na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, dia 24, mas o treinador perde uma importante opção para o banco de reservas ou mesmo para montar um esquema tático mais defensivo. Revelados pelas categorias de base do clube, César e Bruno foram titulares durante a maior parte do campeonato e, através do seu empresário, devem entrar na Justiça do Trabalho para conseguir a liberação dos seus direitos federativos. Os dirigentes da Portuguesa apostavam que a dupla poderia render um bom dinheiro, numa futura negociação. No entanto, devem reeditar o caso do atacante Ricardo Oliveira, que deixou o Canindé no ano passado, por meio da Justiça do Trabalho, e se transferiu para o Santos, que ficou com os lucros da negociação do jogador com o Valência, da Espanha. Almir - O volante Almir, submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo na semana passada, já iniciou o trabalho de fisioterapia e fortalecimento muscular. A recuperação está supreendendo os médicos do clube, que estimam de 20 a 30 dias o período para o jogador voltar aos gramados.