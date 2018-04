Ferreira tenta reanimar Portuguesa Muita conversa para motivar os jogadores é a missão desta semana do técnico da Portuguesa, Luiz Carlos Ferreira. O elenco, que se reapresentou nesta terça no Canindé, mostrou abatimento após o empate de sábado com o Londrina, por 2 a 2, que deixou a equipe com poucas chances de passar à segunda fase da Série B do Brasileiro. Um dos mais desanimados foi o atacante Leandro Amaral, que saiu de campo dizendo que falta empenho aos colegas. A partida final da Lusa na primeira fase será no sábado, no Canindé, contra o já classificado Fortaleza. O único desfalque será o volante Piá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A missão da Portuguesa para seguir no campeonato é bastante complicada. Primeiro, precisa vencer o Fortaleza, equipe cujo técnico Zetti exige a vitória para garantir boa posição na fase final do torneio. Depois, torce contra Marília, Santa Cruz, Paulista e Caxias. Dos quatro, pelo menos três têm que perder suas partidas finais. Se o Marília for derrotado, basta que dois dos outros três empatem. Quanto ao time da Portuguesa, o zagueiro Alex Oliveira cumpriu suspensão e deve ser a novidade. O atacante Régis Pitbull, que não viajou para Londrina por contusão no tendão de Aquiles, está liberado e voltou a treinar.