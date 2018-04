Ferreyra assina com Botafogo e será apresentado sexta

RIO - Dada como certa desde o último fim de semana, a contratação do atacante Juan Carlos Ferreyra foi oficializada pelo Botafogo nesta quinta-feira. O atacante argentino, de 30 anos, estava no Olimpia, do Paraguai, e assinou contrato com o time carioca até o final desta temporada.

Ferreyra, também conhecido pelo apelido "El Tanque", será apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira, após o treinamento da equipe no Engenhão. O jogador, porém, já até treinou com o restante do elenco em Saquarema, no CT da Confederação Brasileira de Voleibol, onde realiza sua pré-temporada.

Novo reforço do Botafogo, Ferreyra chega com a experiência de quem foi vice-campeão da Copa Libertadores do ano passado para ajudar no retorno do time ao torneio após quase 20 anos ausente. Ele também já atuou em diversos clubes do futebol argentino, o mais conhecido deles o Newell''s Old Boys, da Colômbia e também do Equador, como o Barcelona.

O Botafogo fez diversas contratações para esta temporada, mas Ferreyra é apenas o primeiro jogador a chegar para o ataque. Anteriormente, o time se reforçou com nomes como o goleiro Helton Leite, os laterais Alex e Anderson, os volantes Rodrigo Souto, Bolatti e Airton e o meia Jorge Wagner.