Ferron desfalcará Ponte nas quartas de final do Paulista

Ferron sentiu uma fisgada na coxa esquerda ainda no primeiro tempo e foi substituído por Diego Sacoman, que será titular ao lado de Cléber no próximo domingo, contra o Bragantino, pela última rodada do Paulista. Agora, o clube aguarda os resultados dos exames de Wescley, que deixou o jogo com dores no joelho.

Na vice-liderança, com 37 pontos, a Ponte precisa de uma simples vitória em Bragança Paulista para terminar na vice-liderança e ter a vantagem de decidir as quartas e, se chegar, as semifinais no Estádio Moisés Lucarelli.