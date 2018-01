Ferroviária abre 2.ª fase da Série A-3 diante do Olímpia A segunda fase da Série A-3 do Campeonato Paulista começa neste final de semana com quatro jogos, dois deles neste sábado. O principal destaque é a Ferroviária, líder geral da primeira fase, que fará sua estréia no Grupo 2 diante do Olímpia. O jogo será disputado em Olímpia, a partir das 19 horas, com transmissão da Rede Vida de Televisão. O time de Araraquara somou 44 pontos na primeira fase, ficando em primeiro lugar. O Olímpia somou 32 pontos, em oitavo. Na fase de classificação, os times se enfrentaram em Araraquara e a Ferroviária venceu por 1 a 0. A outra partida é válida pelo Grupo 3. O São Bernardo, que terminou na sexta colocação, com 33 pontos, vai receber o Monte Azul, que foi o terceiro colocado, com 35 pontos. O duelo acontece no Estádio 1.º de Maio, às 15h, na cidade de São Bernardo do Campo. O time do ABC não perdeu em casa na competição, na fase de classificação. Os times se enfrentaram na quarta rodada, no mesmo local, e a partida terminou empatada em 1 a 1. No domingo, mais dois jogos completam a rodada. Pelo Grupo 2, o Linense vai jogar em casa, diante do XV de Piracicaba. Pelo Grupo 3, o Catanduvense recebe o Votoraty. Confira a 1.ª rodada da 2.ª fase da Série A-3: Sábado: 15h - São Bernardo x Monte Azul 19h - Olímpia x Ferroviária Domingo 10h30 - Linense x XV de Piracicaba 10h30 - Catanduvense x Votoraty