Ferroviária anuncia amistoso contra o Corinthians no Itaquerão

Ferroviária e Corinthians farão um amistoso no dia 1.º de fevereiro, no Itaquerão. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo clube de Araraquara, que disse ter sido escolhido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para ser o adversário do time alvinegro.

O duelo, ainda de acordo com a Ferroviária, foi marcado para as 21h45 do dia 1.º do próximo mês, uma quarta-feira. A partida deverá ser transmitida pela Rede Globo, que já estará exibindo os campeonatos estaduais de outras praças.

O Campeonato Paulista começa só no final de semana seguinte, adiado porque as férias dos jogadores dos times da Série A do Brasileirão também começaram uma semana depois, em consequência do acidente com o avião da Chapecoense, no ano passado.

A tabela detalhada do Paulistão ainda não foi divulgada, mas, com a marcação deste amistoso para quarta-feira, o mais provável é que o Corinthians jogue contra o São Bento no domingo, dia 5. A Ferroviária estreia diante da Ponte Preta.