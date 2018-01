Ferroviária arranca empate com Ituano na Fonte Luminosa pelo Paulistão

A Ferroviária conseguiu buscar o empate por 1 a 1 com o Ituano, na Fonte Luminosa, em Araraquara, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Após sair atrás, o time da casa contou com o gol de Léo Castro aos 22 minutos do segundo tempo para somar mais um ponto no Grupo C.

Já o time de Itu assumiu a liderança provisória do Grupo A com o resultado, mas ainda depende de outros resultados para fechar a rodada na primeira posição. Isso porque tem quatro pontos, contra três do Bragantino, enquanto Corinthians e Linense ainda não somaram pontos. Todos eles ainda vão jogar na rodada. A Ferroviária, por outro lado, segue na lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos, contra três do Palmeiras, que vai jogar no domingo. São Bento e Novorizontino têm quatro pontos cada.

Mesmo jogando fora de casa, o Ituano assumiu as rédeas da partida no início, apostando na marcação alta e na velocidade pelas pontas. Com oito minutos saiu a primeira finalização, mas da Ferroviária. Em contra-ataque, Welinton Júnior recebeu pela esquerda, cortou a marcação para o meio e arriscou, mas sem nenhum perigo para o goleiro Vagner.

Dominando a posse de bola, o Ituano conseguiu marcar na primeira oportunidade real que criou na etapa inicial. Claudinho aproveitou cochilo da marcação, dominou um lançamento da intermediária, cortou o zagueiro e cruzou rasteiro para o meio. Na marca do pênalti, o zagueiro Léo pegou de primeira e balançou as redes aos 22 minutos.

A resposta da Ferroviária saiu aos 40 minutos. Em um levantamento na grande área, Welinton Júnior subiu com o zagueiro, ganhou a disputa e a bola explodiu na trave. No rebote, Hygor testou sozinho para o gol e saiu comemorando. O árbitro hesitou por alguns segundos, mas, com o auxílio do assistente, anulou o gol de empate alegando impedimento do atacante.

No segundo tempo, aos 22 minutos, a Ferroviária finalmente balançou as redes. Íkaro acertou um belo passe para Léo Castro no meio dos zagueiros. O meia-atacante ajeitou o corpo e bateu na saída do goleiro Vagner para decretar o empate em Araraquara. A igualdade no placar esquentou a partida e o time da casa poderia ter virado aos 31 minutos, mas Velicka acabou finalizando por cima da meta.

O Ituano respondeu em dois lances consecutivos. Aos 33 minutos, Guilherme carregou por dentro da marcação e bateu de fora da área, mas o goleiro Tadeu espalmou pela a linha de fundo. No lance seguinte, Guilherme aproveitou o rebote da cobrança de escanteio e também chutou contra o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo, tirando tinta da trave.

A Ferroviária volta a campo na quarta-feira, às 19h30, contra o Corinthians no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Na quinta-feira, às 19h30, o Ituano receberá o Santo André no Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 1 ITUANO

FERROVIÁRIA - Tadeu; Alisson, Elton, Luan e Daniel Vançan; Bruno Silva, Ikaro, Elvis (Velicka) e Léo Castro; Hygor (Marco Damasceno) e Welinton Júnior (Misael). Técnico: PC Oliveira.

ITUANO - Vagner; Igor Vinícius, Léo, Rodrigo Sam (Ricardo Silva) e Raul; Baralhas, Corrêa, Guilherme, Claudinho (Giba) e Sciola (Juninho); Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOL - Léo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Léo Castro, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

CARTÃO AMARELO - Baralhas (Ituano).

RENDA - R$ 13.835,00.

PÚBLICO - 929 pagantes.

LOCAL - Fonte Luminosa, em Araraquara.