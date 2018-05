Ferroviária atropela Red Bull Brasil e vira líder geral do Paulistão

A Ferroviária venceu mais uma, garantiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista e jogou pressão em cima do São Paulo. Além disso, vai dormir na liderança geral do Paulistão, com nove pontos e cinco gols de saldo, na frente de Audax e Corinthians, que também possuem nove pontos. Com uma atuação impecável, o time de Araraquara bateu o Red Bull Brasil por 3 a 0, na noite deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo foi válido pela quarta rodada da competição.

Esta foi a terceira vitória consecutiva da Ferroviária, que chegou aos nove pontos no Grupo C. Vence o vice-líder Audax no saldo de gols: 5 a 3. A diferença para o São Paulo, terceiro colocado com dois jogos a menos, é de cinco pontos. Neste domingo, o time do Morumbi faz o clássico com o Corinthians, no Itaquerão. O Red Bull Brasil é o vice-líder do Grupo D, com quatro pontos.

Antes mesmo de o Red Bull tocar a bola, a Ferroviária abriu o placar. E com direito ao gol mais rápido do Paulistão até agora. O lateral Thallyson tocou para o atacante Caíque na área. O jogador fez o pivô e ajeitou para o meia Fernando Gabriel, que aos 19 segundos finalizou no canto direito do goleiro Saulo.

O time de Campinas encontrou enormes dificuldades para penetrar a defesa compacta dos visitantes. Para piorar, acabou tomando o segundo gol aos 16 minutos do segundo tempo. O lateral Everton Silva tocou errado e a bola caiu nos pés de Caíque. Ele ajeitou para a canhota e, de fora da área, bateu no canto direito de Saulo. Aos 31 minutos, o meia Rafinha fechou o placar, mandando de fora da área também no canto direito do goleiro.

No próximo sábado, às 19 horas, o Red Bull Brasil volta a campo para enfrentar o XV de Piracicaba, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Enquanto isso, a Ferroviária vai encarar o Corinthians, no domingo, às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRASIL 0 X 3 FERROVIÁRIA

RED BULL BRASIL - Saulo; Éverton Dias, Dráusio (Edmilson), Diego Sacoman e Willian Rocha; Luan (Breno Lopes), Nando Carandina, Willian Magrão e Thiago Galhardo (Igor Sartori); Misael e Roger. Técnico: Maurício Barbieri.

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Igor Julião, Wanderson, Marcão e Thallyson; Juninho, Samuel (Rafinha), Rafael Miranda e Fernando Gabriel (Danielzinho); Wescley e Caíque (Tiago Marques). Técnico: Sérgio Vieira.

GOLS - Fernando Gabriel, aos 19 segundos do primeiro tempo; Caíque, aos 16, e Rafinha, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Luan, Misael, William Magrão e Willian Rocha (Red Bull Brasil); Juninho (Ferroviária).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.