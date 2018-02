Ferroviária busca reabilitação na B1 Nesta quinta-feira, Paraguaçuense e Ferroviária abrem a 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1. A princípio, a partida estava marcada para domingo, mas foi antecipada a pedido da diretoria da Ferroviária. O jogo será no estádio Carlos Affine, em Paraguaçu Paulista, às 15 horas. No sábado, Fernandópolis e Linense irão se enfrentar em Fernandópolis. A rodada será completada no domingo, com outros seis jogos. O confronto em Paraguaçu Paulista deveria ser apenas para cumprir tabela, mas acabou ganhando contornos inesperados. Apesar de ser o lanterna do grupo 1 (apenas três pontos), o time da casa espera, pelo menos, terminar sua participação no estadual de forma digna. Por outro lado, a líder Ferroviária (25 pontos) busca a reabilitação depois de duas derrotas consecutivas. E com a vitória vai se garantir matematicamente na segunda fase. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária e Jalesense - 25 pontos; 3) Monte Azul - 24; 4) Linense - 23; 5) Fernandópolis - 20; 6) Batatais - 13; 7) Tupã - 6; 8) Paraguaçuense - 3. Grupo 2 - 1) ECUS-Suzano - 23 pontos; 2) Santa Ritense e Palestra - 22; Grêmio Barueri - 20; 5) Velo Clube - 16; 6) XV de Caraguatatuba - 11; 7) Capivarano - 9; 8) União Mogi - 8.