Ferroviária busca reabilitação no Paulista da Série A-3 Na briga direta pela liderança do Campeonato Paulista da Série A-3, Ferroviária e Votoraty são os destaques da 13.ª rodada, que será iniciada nesta quarta-feira, com nove jogos, e completada na quinta, com uma partida isolada. Ambos têm 27 pontos, mas o time de Araraquara leva vantagem no saldo de gols: 17 a 14. A Ferroviária busca a reabilitação, depois de perder a invencibilidade para o São Bernardo, por 3 a 1, no ABC. E vai receber, na Fonte Luminosa, o Primavera, em crise, que acaba de trocar de técnico: Tadeu Martins no lugar de Carlos Alberto Seixas. O time de Indaiatuba tem 12 pontos e está na 13.ª posição. O vice-líder Votoraty vai até Osasco, enfrentar o ECO, que tem sete pontos, está em 18.º na tabela e ameaçado pelo rebaixamento. O XV de Piracicaba, que vem na terceira colocação, com 24, joga contra a Francana, que com 11 pontos ocupa o 16.º lugar. O Olímpia, em quarto, recebe o São Bernardo, oitavo. Na parte debaixo da tabela, o lanterna Araçatuba, que não ganha há um jogo como profissional há mais de 600 dias, tenta quebrar o jejum contra o União Barbarense, que com 12 pontos é o 15.º. Para fechar a rodada, na quinta-feira, o São Carlos, nono, recebe o Monte Azul, que é o quinto. Confira os jogos da 13.ª rodada: Quarta-feira 15 horas ECO x Votoraty Independente x Santacruzense Flamengo x Mauaense Catanduvense x Linense 20h30 Ferroviária x Primavera União Mogi x SEV Olímpia x São Bernardo XV de Piracicaba x Francana Araçatuba x União Barbarense Quinta-feira 20 horas São Carlos x Monte Azul