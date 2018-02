Ferroviária contrata lateral para o Paulista da série A-3 A Ferroviária continua investindo pesado para buscar o acesso no Campeonato Paulista da Série A-3. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Renato Peixe, de 27 anos. O jogador foi indicado pelo técnico Edison Só, com quem conquistou o título da Série A-3 do ano passado atuando pelo Botafogo, de Ribeirão Preto. Ele disputará também a Copa do Brasil pela equipe de Araraquara. A Francana também mostrou novidades. O clube trouxe o meia Toni, de 21 anos, e o goleiro Denílson, de 30. O primeiro vinha atuando pelo Tombense, enquanto o segundo estava no Formiga, ambos de Minas Gerais. O Linense, caçula na divisão, confirmou a chegada do goleiro Filippi, de 23 anos. Ele defendeu anteriormente o Guarani e o Campinas.