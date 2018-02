Ferroviária defende a liderança da Série A-3 do Paulista Líder disparada do Campeonato Paulista da Série A-3, a Ferroviária defende sua posição nesta quarta-feira, no jogo diante do União, em Mogi das Cruzes. Com 20 pontos, a Ferroviária ainda não perdeu no campeonato. Já o União Mogi soma 14 pontos, em oitavo lugar. Como perdeu para a Ferroviária na última rodada, o XV de Piracicaba caiu para a terceira posição, com 16 pontos. Agora, em casa, o time tenta se reabilitar diante do ECO, de Osasco, que está na zona do rebaixamento, com apenas cinco pontos. A segunda colocação pertence agora ao Olímpia, que soma 16 pontos e volta a atuar fora de casa, desta vez contra o SEV, em Hortolândia. Confira os jogos da 8ª rodada da Série A-3: Quarta-feira São Bernardo x Araçatuba (15h) Primavera x São Carlos (15h) Mauaense x Catanduvense (15h) Santacruzense x Monte Azul (15h) Linense x União Mogi (19h30) SEV x Olímpia (20h) Francana x Votoraty (20h30) XV de Piracicaba x ECO (20h30) União x Ferroviária (20h30) Quinta-feira Independente x Flamengo (15h)