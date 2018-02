Ferroviária defende liderança na A-3 contra a Francana O Campeonato Paulista da Série A-3 terá a 11.ª rodada completa nesta quarta-feira, com cinco jogos sendo disputados à tarde e o restante no período da noite. Em destaque, a partida entre Ferroviária e Francana, que se enfrentam em Araraquara. O time da casa lidera a competição com 24 pontos, enquanto a visitante é apenas a 15.ª colocada, com 10 pontos. O Votoraty, que é o vice-líder jogará contra o União Barbarense, em Votorantim. O XV de Piracicaba, que é o terceiro colocado, vai receber o São Bernardo. Já o Olímpia pega o São Carlos, enquanto o Monte Azul, em quinto lugar, vai enfrentar o Mauaense, que ocupa apenas a penúltima colocação. Precisando voltar a vencer para continuar no grupo de classificados, o União Mogi receberá o Primavera. O Catanduvense vai receber o SEV. O Flamengo em 13.º encara o Linense, que fará a estréia de Vilson Tadei no comando do time. Na zona de rebaixamento, o ECO recebe o Independente. O Araçatuba é o lanterna da competição e tenta iniciar a recuperação diante da Santacruzense. Confira os jogos da 11.ª rodada: 15h ECO x Independente Flamengo x Linense Catanduvense x SEV Votoraty x União Barbarense Monte Azul x Mauaense 20h30 Ferroviária x Francana União Mogi x Primavera Olímpia x São Carlos XV de Piracicaba x São Bernardo Araçatuba x Santacruzense Classificação 1.º - Ferroviária, 24 pontos; 2.º - Votoraty, 21; 3.º - XV de Piracicaba, 20; 4.º - Olímpia, 19; 5.º - Monte Azul, 17; 6.º - São Carlos, 17; 7.º - União Mogi, 17; 8.º - Linense, 17; 9.º - São Bernardo, 16; 10.º - Catanduvense, 13; 11.º - Primavera, 12; 12.º - SEV, 12; 13.º - Flamengo, 11; 14.º - Santacruzense, 11; 15.º - Francana, 10; 16.º - Independente, 10; 17.º - União Barbarense, 9; 18.º - ECO, 6; 19.º - Mauaense, 6; 20.º - Araçatuba, 4