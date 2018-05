Ferroviária derrota o Rio Claro e lidera o Grupo C do Paulistão

A Ferroviária conquistou a sua segunda vitória consecutiva, dentro de casa, ao bater o Rio Claro por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com seis pontos, o time anfitrião ocupa a liderança do Grupo C, enquanto que o rioclarense com um em dois jogos é vice-lanterna no Grupo D, só na frente do Mogi Mirim.

Embalado pela virada em cima do Mogi Mirim por 2 a 1, na última rodada, a Ferroviária tratou de ir logo ao ataque e criou várias chances. Só não abriu o placar pelas boas defesas do goleiro Lucas. Mas aos 35 minutos ele não impediu que as redes balançassem. Após escanteio de Fernando Gabriel, a bola pipocou na pequena área até a cabeçada de Thiago Adan. O Rio Claro, que pouco atacou, empatou aos 45 com uma bela cabeçada de Maurício, após cruzamento de Índio.

No começo do segundo tempo, aos três minutos, o time da casa fez o segundo gol. Saiu de novo de escanteio batido por Fernando Gabriel na segunda trave, onde o zagueiro Wanderson mergulhou de peixinho e mandou a bola no ângulo. Mantendo o ritmo, fez o terceiro gol aos 15, com Samuel desviando na pequena área, após erro de Luis Felipe.

Depois disso, a Ferroviária tratou de administrar o resultado, já de olho no próximo jogo contra o Red Bull Brasil, neste sábado, às 21 horas, em Campinas. O Rio Claro vai tentar a reabilitação contra o Audax, também no sábado, às 19 horas, em casa.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 3 x 1 RIO CLARO

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Igor Julião, Wanderson, Marcão e Thallyson; Rafael Miranda, Juninho, Fernando Gabriel (Rossetto) e Wescley (Rafinha); Tiago Adan (Danielzinho) e Samuel. Técnico: Sérgio Vieira.

RIO CLARO - Lucas Frigeri; Weslen, Alex Silva, João Gabriel e Myller; Maurício, Elsinho, Chico e Léo Costa (Fabrício); Índio (Lucas Xavier) e Romarinho (Joãozinho). Técnico: Luis dos Reis.

GOLS - Thiago Adan, aos 35, e Maurício, aos 45 minutos do primeiro tempo; Wanderson, aos 3, e Samuel, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Julião (Ferroviária); Chico, Luis Felipe, João Gabriel e Myller (Rio Claro).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa).

RENDA - R$ 40.198,00.

PÚBLICO - 2.282 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).