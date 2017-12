Ferroviária e Santa Ritense lideram a B1 A segunda rodada do returno do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, manteve a favorita Ferroviária na liderança isolada do Grupo 1, agora com 22 pontos, após a goleada por 5 a 1 sobre o Tupã, na casa do adversário. No Grupo 2, a Santa Ritense chegou aos 19 pontos, isolando-se na ponta após a goleada em casa sobre o Capivariano por 6 a 0. Mesmo perdendo para o Jalesense, o Monte Azul continua na segunda posição com 17 pontos. Já o time de Jales chegou aos 16 pontos, mas permanece na quarta posição. O Linense passou pela Paraguaçuense com um categórico 6 a 1 e chegou aos 17 pontos. A vitória, no entanto, não foi suficiente para tirar o time de Lins da terceira posição, pois seu saldo de gols continua inferior ao do Monte Azul. Na outra extremidade da tabela está a Paraguaçuense, em último, com apenas três pontos. O Batatais bateu o Fernandópolis por 1 a 0, mas segue no sexto posto, agora com 10 pontos. Por sua vez, o Fernandópolis, ficou com 13 pontos, em quinto lugar. Com a vitória por 6 a 0 sobre o Capivariano, o Santa Ritense quebrou a paridade que mantinha com Grêmio Barueri e ECUS-Suzano. A vitória do Palestra sobre o ECUS-Suzano pela contagem mínima, foi importantíssima para o alviverde, que chegou à vice-liderança, com 18 pontos. O Leão Suzanense, que vinha brigando rodada a rodada com o Santa Ritense pelo primeiro lugar, caiu para o quarto lugar, com 16 pontos. O Grêmio Barueri não passou de um empate por 1 a 1, em casa, com o lanterna União Mogi. Com o resultado, o Grêmio caiu para o terceiro lugar, com 17 pontos, enquanto o time de Mogi das Cruzes tomou mais um ponto dos líderes e ficou com quanto, embora persista no oitavo lugar. Velo Clube e XV de Caraguatatuba fizeram o único 0 a 0 da rodada, em Rio Claro. O empate custou caro ao rubro-verde, que se distanciou dos líderes. O time da Baixada Santista continua no sexto lugar, com nove pontos. Confira os resultados: Grêmio Barueri 1 x 1 União Mogi; Tupã 1 x 5 Ferroviária; Batatais 1 x 0 Fernandópolis; Linense 6 x 1 Paraguaçuense; Jalesense 2 x 0 Monte Azul; Palestra 1 x 0 Ecus-Suzano; Santa Ritense 6 x 0 Capivariano e Velo Clube 0 x 0 XV de Caraguatatuba. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária - 22 pontos, 2) Monte Azul e Linense - 17 pontos, 4) Jalesense - 16 pontos, 5)Fernandópolis - 13 pontos, 6) Batatais - 10 pontos, 7) Tupã - 6 pontos e 8) Paraguaçuense - 3 pontos. Grupo 2 - 1) Santa Ritense - 19 pontos, 2) Palestra - 18 pontos, 3) Grêmio Barueri - 17 pontos, 4) ECUS-Suzano - 16 pontos, 5) Velo Clube - 11 pontos, 6) XV de Caraguatatuba - 9 pontos, 7) Capivariano - 7 pontos, 8) União Mogi - 4 pontos.