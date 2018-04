Ferroviária é vice no Paulista B-1 Numa tarde de festa, a Ferroviária conquistou o título simbólico de vice-campeão do Campeonato Paulista da Série B-1 de 2004, equivalente à Quarta Divisão, ao golear o Palestra por 5 a 1, neste domingo à tarde, em Araraquara, pela 14ª rodada da fase final da competição. O Monte Azul já tinha garantido o título na semana passada. Além deles, Ecus e Barueri também garantiram o acesso para a Série A-3 no próximo ano. O resultado em casa deixou o time com 27 pontos, como o ECUS, que venceu o Jalesense por 2 a 0, em Suzano. A vantagem nos critérios de desempate, porém, é do clube de Araraquara, que chegou aos 23 gols marcados e saldo de 14, contra 20 gols do Ecus e saldo de 12. Cada time venceu oito vezes. O Palestra encerrou sua trajetória com apenas um ponto em oitavo e último lugar. No "jogo das faixas", o Monte Azul bateu o Santa Ritense por 2 a 0 diante de sua torcida e terminou sua participação como campeão, com o acesso antecipado e isolado na liderança com 31 pontos. Com 11 pontos, o clube de Santa Rita do Passa Quatro, ficou na sétima posição. Na Grande São Paulo, o Grêmio Barueri, em clima de amistoso, fez 5 a 3 no Linense e se garantiu no quarto lugar - e confirmou o acesso -, com 25 pontos. O time de Lins ficou no quinto lugar, com 16 pontos.