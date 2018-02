Ferroviária e Votoraty dividem a liderança do Paulista A-3 Ferroviária e Votoraty continuam dividindo a liderança do Campeonato Paulista da Série A-3 depois dos nove jogos disputados nesta quarta-feira, pela 13.ª rodada. Ambos venceram e têm 30 pontos cada, com o time de Araraquara levando vantagem no saldo de gols: 20 a 15. Na Fonte Luminosa, a Ferroviária passou fácil pelo Primavera, por 4 a 1. Assim se reabilitou da derrota para o São Bernardo (3 a 1), quando perdeu a invencibilidade na competição. Já o time de Indaiatuba, que estreou o técnico Carlos Alberto Seixas no lugar de Tadeu Martins, continua com 12 pontos, em 15.º lugar. À tarde, em Osasco, o Votoraty fez 2 a 1 no ECO, que continua com apenas sete pontos, na penúltima posição. O XV de Piracicaba se manteve na terceira, com 27 pontos, ao vencer, em casa, por 3 a 0, a Francana, que continua ameaçado pelo rebaixamento, com 11 pontos, em 11.º lugar. O Olímpia, mesmo perdendo em casa para o São Bernardo, por 1 a 0, ficou em quarto lugar com 23 pontos. O time do ABC continua subindo, já estando em 7.º, com 22 pontos. Ainda à noite, União Mogi, com 21 pontos, em 9.º lugar, empatou por 2 a 2 com o SEV, com 13 pontos, em 14.º. O lanterna Araçatuba, com quatro pontos e virtualmente rebaixado, perdeu por 3 a 0, em casa, para o União Barbarense, com 15 pontos, em 12.º lugar. A rodada será completada, nesta quinta-feira, em São Carlos, com o confronto entre São Carlos, com 19, em 10.º, e Monte Azul, em 5.º, com 23 pontos. Os oito melhores times vão disputar a segunda fase, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a Segunda Divisão em 2008.